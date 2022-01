Formia, devasta il pronto soccorso e viene arrestato

A Formia arrestato 25 enne di Minturno, per aver minacciato e tentato di aggredire il personale medico, utilizzando una spranga di ferro, dell’ospedale Dono Svizzero dove era stato trasportato poco prima in quanto trovato in stato di agitazione psicomotoria.

Danneggiata area dedicata ai pazienti affetti da covid-19, rendendola inutilizzabile.

Decine le persone che hanno assistito e per paura di essere aggredite si sono immediatamente allontanate dal Pronto Soccorso.

L’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Si trova ora nel carcere di Lanciano.