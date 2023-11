Formia, domenica l’evento “Le Vie Di Bacco 2023”

Passeggiando in località Gianola, a Formia, domenica 3 dicembre le famiglie e i cittadini tutti potranno godere di una giornata all’insegna della tradizione e del buon vino con “Le Vie di Bacco 2023”, con la degustazione di vini e prelibatezze del territorio, sapientemente confezionate dai ristoratori e dai cittadini del quartiere formiano.

Ci sarà intrattenimento per grandi e piccini in un’atmosfera di festa, con gruppi musicali itineranti che accompagneranno la festa con la loro musica per tutto il percorso, e per i più piccoli sarà possibile anche fare una passeggiata a cavallo.

Le stazioni apriranno alle ore 11.00 e chiuderanno alle ore 17.00.