Formia, incendio distrugge un’abitazione a due piani: salvo il proprietario

Completamente distrutta un’abitazione a Formia che questa mattina, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. L’incendio è divampato verso le 7.30 e poco dopo sono sopraggiunti i vigili del fuoco.

A chiamarli era stato lo stesso proprietario. L’anziano era uscito e aveva dato l’allarme dopo aver tentato di domare da solo le fiamme nella casa in località Maranola, in via Moricone.

Due piani completamente avvolti dal rogo che ha mandato in fumo anche i tantissimi libri dell’uomo, che teneva con molta cura.

E’ stato necessario alla fine interdire l’utilizzo dell’intero stabile a scopo precauzionale per tutela della pubblica e privata incolumità. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte supportate da carabinieri, 118 e polizia locale.