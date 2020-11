Continua la marcia d’avvicinamento alla decima giornata del campionato di serie A Beretta femminile, la massima competizione nazionale di pallamano. L’HC Cassa Rurale Pontinia si prepara alla complicata trasferta in casa del Leno (Brescia) in programma domani . La formazione di coach Giovanni Nasta si presenta a questo appuntamento in un momento molto positivo sia sotto il profilo del gioco sia sotto quello dei risultati: sei risultati utili consecutivi e cinque vittorie di fila, non male per una neopromossa. «Ci godiamo il momento ma abbiamo i piedi ben saldi a terra e sappiamo bene che ogni partita sarà complicata e tutta da giocare, siamo ancora nella prima fase della stagione, le giocatrici stanno imparando a conoscersi e stanno prendendo sempre più consapevolezza dei loro mezzi – chiarisce il presidente Mauro Bianchi – Sono convinto che le giocatrici sappiano quanto sia importante restare focalizzate sugli obiettivi, negli sport di squadra è determinante la collaborazione e quello che sto vedendo nelle partite di campionato e negli allenamenti mi piace molto. Un consiglio? Non sono io a doverli dare, il coach Giovanni Nasta e il suo staff hanno l’autorevolezza e l’esperienza per gestire questo momento nel migliore dei modi».

NUOVI ORIZZONTI

Intanto fuori dal campo la squadra del presidente Mauro Bianchi ha raggiunto l’accordo con Semi srl, società in fortissima espansione specializzata nella progettazione e installazione di sistemi antincendio, nella prefabbricazione di impianti, realizzazione di skid oil & gas e carpenterie metalliche , nata oltre 20 anni fa a pochissimi chilometri da Pontinia e che oggi ora opera anche su Milano con una sede prestigiosa, in molti paesi europei e anche in Sud America, in particolare in Messico. «Sono convinto che diventare partner di una società sportiva come la Pallamano Pontinia sia stata una scelta azzeccata, lo dico a prescindere dai risultati positivi che la squadra sta ottenendo in questo momento e di cui sono molto felice, ma anche perché ho sposato il progetto di un gruppo che punta a lavorare duramente e a ricercare l’eccellenza sul campo da gioco proprio come noi facciamo in Azienda lavorando in gruppo con obiettivi sempre più stimolanti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti – spiega Alessandro Mazzocchi, che per lavoro fa la spola tra la provincia di Latina e Milano e lavora con multinazionali di altissimo livello – Il Covid-19 mi ha impedito di essere presente in tribuna ma prometto che, compatibilmente con gli impegni di lavoro che spesso mi portano anche all’estero, quando sarà possibile sarò presente alle partite della squadra. Sto seguendo il campionato dai giornali e su internet e devo fare i complimenti al progetto che il presidente Mauro Bianchi ha voluto creare, prendendo per mano con grande passione una società che su Pontinia ha una notevole tradizione a cui ha saputo aggiungere la visione di un imprenditore con un progetto a lungo termine che punta in alto. In questo tipo di ambizione rivedo molto della mia azienda e anche per questo ho scelto di unirmi a questo progetto con entusiasmo

TAMPONI COVID

Come da regolamento le giocatrici dell’HC Cassa Rurale Pontinia e i componenti dello staff si sono sottoposti al tampone rapido antigenico nel rispetto della circolare n°66/2020 della Federazione Figh risultando tutti negativi.