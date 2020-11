Sezze, 13 nuovi casi positivi. Di Raimo: “Non vedo altra strada se non aumento restrizioni”

Saranno comunicati oggi, 14 novembre, ancora 13 nuovi casi positivi al coronavirus a Sezze. Ad annunciarlo è stato poco fa il sindaco Sergio Di Raimo. Sono quasi tutti legati a familiari già refertati nei giorni scorsi.

“Non riesco a capire – ha detto il primo cittadino – le motivazioni per le quali, dopo aver superato la prima ondata , tutto il mondo si è fatto trovare impreparato a questa seconda ondata, compresa l’Italia che registra un numero di contagi giornalieri che fa paura, un sistema sanitario in grosse difficoltà e un numero di decessi che si mantiene alto.

La perdita di affetti che abbiamo avuto nei giorni scorsi deve farci riflettere e soprattutto deve far riflettere chi ancora non si rende conto della drammaticità della situazione e continua a non indossare la mascherina e a non rispettare le distanze.

Non vedo altra strada se non un aumento delle restrizioni. Mi rendo conto che queste creano anche danni diversi, di tipo economico, culturale e sociale ma senza la salute il resto conta poco o niente.

Se vogliamo vincere, se vogliamo che il mondo vinca contro questo nemico occorre essere bravi a rispettare le regole e a fare sacrifici.