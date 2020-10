Formia: “Senza mascherina non entri” e il 18enne dà fuoco al negozio

Non aveva la mascherina e il titolare del negozio non lo fa entrare. Per tutta risposta il giovane, di appena 18 anni, lo minaccia e poi dà fuoco al pavimento.

Un episodio che ha dell’inverosimile e che pure è avvenuto a Formia ieri, 29 ottobre. Sono stati i carabinieri ad intervenire e a denunciare il ragazzo che dovrà ora rispondere di danneggiamento dovuto all’incendio e di minacce.

Tutto per non indossare il dispositivo di protezione che resta uno dei cardini della lotta al coronavirus. Il 18enne ha inveito più volte contro il malcapitato per poi gettare del liquido infiammabile sul pavimento e dando fuoco. Poi era fuggito. Non aveva fatto i conti però con i militari che lo hanno identificato e rintracciato.