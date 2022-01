Formia, si ribalta con l’auto e distrugge cabina elettrica

Un incidente si è verificato nella serata di ieri a Formia. Il sinistro ha coinvolto un’auto che nell’impatto ha distrutto una cabina dell’energia elettrica causando un blackout nella zona.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che a seguito segnalazioni al numero unico 112, sono giunte sul posto, in via Marco Tullio Cicerone.

La vettura è stata trovata ribaltata, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo., con un uomo ferito vicino. Dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato preso in cura dal 118 e mezzo incidentato e la colonnina elettrica sono stati messi in sicurezza in attesa del personale specializzato competente per il ripristino della stessa.