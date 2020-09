Prima classe chiusa per coronavirus a Latina. Il caso è avvenuto nella media Aldo Manuzio di Latina Scalo. Tutti gli studenti e gli insegnanti della classe saranno sottoposti ai tamponi. Intanto nell’istituto è stata effettuata la sanificazione per permettere a tutti gli altri di tornare in classe.

Questa mattina l’istituto apre alle 9 proprio per la profonda pulizia dei locali, con le entrate scaglionate ogni 5 minuti.