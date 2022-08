Futsal Opes: Young Boys, Locanda Dorica sul trono

Si è conclusa la dodicesima edizione dello Young Boys, il più prestigioso torneo giovanile di calcio a 5 della provincia di Latina andato in scena al Centro Sportivo Park, organizzato dalla Broker Sport con la conduzione tecnico disciplinare dell’Opes Comitato provinciale di Latina, e il supporto della Vis Latina.

Otto le formazioni partecipanti: Lampo CT, SS Pietro e Paolo, Billy Bar, Gruppo Italiana Sistemi, Città di Anzio, Accademia Sport, oltre le due finaliste Locanda Dorica e Tappezzeria Di Rita. L’Atto finale, ha visto le due formazioni affrontarsi ad armi pari, con predominio nel punteggio del team veliterno di Mister Withe Andrea Quattrocchi, che facevano valere la maggiore prestanza fisica ed esperienza. Inizio scintillante con subito in rete i ragazzi in maglia celeste, con Spillo Quattrocchi, raggiunti nell’arco di un minuto da Chittaro per Tappezzeria Di Rita.

Buldozer Cascapera, riportava in vantaggio i suoi, ma Targa riagguantava ancora il pari. Prima del termine della prima frazione, Daniel Popa, ristabiliva il vantaggio per Locanda Dorica. Alla ripresa delle ostilità, Ruscitti, allungava sul doppio vantaggio, e quando la gara sembrava oramai segnata, i ragazzi di mister Riccardo La Torre, prima accorciavano le distanze, e poi raggiungevano il pari negli ultimi istanti, sempre con Chittaro. La gara, andava all’epilogo con i calci di rigore, e ad oltranza l’errore finale di Stasino, regalava la gioia a Acchioni e compagni. Al termine del match, il rito delle premiazioni, con riconoscimenti oltre per le due squadre finaliste (premiate dal patron Roberto Fanti, main sponsor con Sinergie in Ediliza), anche per Daniel Popa come miglior giocatore, Lorenzo Morbidelli miglior portiere, e Matteo Chittaro capocannoniere della manifestazione.

LOCANDA DORICA – TAPPEZZERIA DI RITA 4 – 4 (11 – 10 d c.d.r.)

LOCANDA DORICA: Valiani, Acchioni, Aversa, Cascapera, Fiorini, Grazioli, Popa, Quattrocchi, Ruscitti. Allenatore: Andrea Quattrocchi.

TAPPEZZERIA DI RITA : Morbidelli, Bagnato, Bianchi, Chittaro, D’Amico, Di Bernardo, Di Rita, Stasino, Targa. Allenatore: Riccardo La Torre.

Marcatori: Quattrocchi, Cascapera, Popa, Ruscitti (LD) Targa, Chittaro 3 (TDR).

Arbitro: Pietro Carlo (Opes Latina). Sequenza Calci di Rigore: Acchioni (Parato); Stasino (Goal); Cascapera (Goal); Di Rita (Goal); Grazioli (Traversa); Targa (Goal); Popa (Goal); Bagnato (Traversa); Ruscitti (Goal); D’Amico (Fuori); Aversa (Goal); Chittaro (Goal); Quattrocchi (Parato); Bianchi (Parato); Fiorini (Goal); Di Bernardo (Goal); Valiani (Goal);

Morbidelli (Goal); Acchioni (Goal); Stasino (Parato).