17esimo Memorial Patrizia Criscuoli: vince Mondo Futsal

È terminata la diciassettesima edizione del Memorial Patrizia Criscuoli, tradizionale kermesse di calcio a 5, organizzata dalla famiglia in collaborazione con la Broker Sport e con il supporto arbitrale dell’Opes Comitato provinciale di Latina.

La manifestazione si è disputata al Centro Sportivo Park, e ha visto 8 formazioni partecipanti. Al termine delle giornate di gara, si sono affrontate nella finalissima i team di

Mondo Futsal e Inkanto. Una finale rimasta in bilico fino agli istanti finali, con grandi giocate degli atleti in campo e una buona cornice di pubblico. La gara si è indirizzata subito bene per i ragazzi in maglia grigionera, subito in vantaggio con Mastrogiovanni, e poi con il raddoppio realizzato da Pompili.

La formazione di Bruzzese accusava il colpo, e Ciuffa coglieva anche una traversa. Ma i rossoneri, avevano un reazione di orgoglio, cogliendo il palo con Lara, ma subendo la doccia fredda della terza marcatura di Mondo Futsal, ad opera di Capogrossi. Pardo e compagni si riversavano con veemenza in avanti, alla ricerca del goal che avrebbe riaperto la gara, e che arrivava firmato da Lara. La seconda frazione vedeva il predominio del gioco da parte di Batella e compagni, trovando però sulla loro strada, un superlativo Cacciotti, abile a chiudere tutti i varchi, neutralizzando occasioni in serie.

Ancora Pompili su calcio di punizione ed erroneo posizionamento della barriera, portava i suoi sul doppio vantaggio. Piacenti e soci, a questo punto rompevano gli indugi e schieravano il portiere di movimento, mossa che portava prima al rigore, realizzato da Batella e poi alla rete di Lara. Gli ultimi minuti erano una bagarre, con il forcing finale

di Inkanto, e il fortino nerogrigio che reggeva ad ogni assalto, e approfittava dello sbilanciamento degli avversari, per suggellare con Ciuffa, la vittoria finale.

Al termine della gara le premiazioni, con riconoscimenti alle due squadre finaliste, ad Alessandro Cacciotti miglior portiere, Alessandro Batella capocannoniere, e Simone Mastrogiovanni miglior giocatore.

MONDO FUTSAL – INKANTO 5 – 3

Mondo Futsal: Cacciotti, Capogrossi, Sacchetti, Pompili, Ciuffa, Mastrogiovanni, Bacoli, Pignatiello, Trincia.

Inkanto: Favero, Bruzzese, Pardo, Batella, Piacenti, Lara, Perez Ramirez.

Arbitro: Giampiero De Clemente (Opes Latina).