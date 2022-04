Fuga con il camion nel Sud Pontino, vanno avanti le indagini

Proseguono le indagini dopo il folle inseguimento che ha portato all’arresto del camionista che ha seminato il panico nelle strade di Formia e Fondi nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo, un 36enne di origini campane, dovrà rispondere dei reati resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento per non essersi fermato in più circostanze all’Alt intimato dalle forze dell’ordine.

Sono in corso inoltre mirati accertamenti sul mezzo e sul protagonista della fuga per capire le ragioni per le quali l’uomo non si sia fermato all’Alt, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti della strada e delle forze dell’ordine che hanno inseguito il mezzo pesante per circa un’ora fino a che, dopo 40 km in località Salto di Fondi, il conducente è uscito fuori strada per aver perso il controllo del camion.

Mezzo che nel frattempo era andato in fiamme a causa delle scintille provocate dal contatto diretto tra il cerchione anteriore sinistro e l’asfalto, dopo lo scoppio del pneumatico.

Le forze dell’ordine sono cosi riuscite a far scendere il conducente, che nel frattempo si era barricato all’interno della cabina motrice in fiamme ed a metterlo in sicurezza. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina per lo spegnimento delle fiamme che hanno interessato la motrice ed una Pattuglia della Polizia Stradale di Terracina che ha provveduto ai rilievi.