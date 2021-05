Terracina, esplosione in autofficina: ferite due persone

Paura, tanta, nel tardo pomeriggio a Terracina. Intorno alle 18 si è avvertito un boato provenire da via Marconi, nel piazzale sotto la zona di Pisco Montano.

Si è trattato di un’esplosione all’interno di un autofficina, dove un meccanico era intento ad effettuare dei lavori ad un suv dotato di impianto gpl.

Sembra che, per cause tutte da stabilire, sia esplosa proprio la bombola di gas, investendo il meccanico ed un’ altra persona all’interno.

Inizialmente si è temuto il peggio, ma il meccanico ha riportato in particolare ferite ad entrambe le gambe, cavandosela rispetto a quanto gli sarebbe potuto capitare. Una vettura, a causa della deflagrazione, sarebbe finita dal ponte sollevare sugli altri malcapitato.

L’uomo è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo di Roma.

Ustioni riportate dal secondo ferito, trasportato al Fiorini di Terracina.

In corso verifiche sulla stabilità della palazzina dove si trova l’autofficina e degli edifici attigui. L’area è stata transennata dalle forze dell’ordine.