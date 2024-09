Gabriele Canari è il secondo allenatore del Plus Volleyball Sabaudia

Il Plus Volleyball Sabaudia ha avviato la preparazione per la nuova stagione in Serie A3 sotto la guida di coach Nello Mosca. Tra i collaboratori figura anche Gabriele Canari, nuovo secondo allenatore, noto per la sua esperienza nel settore giovanile e per i successi ottenuti, tra cui sette campionati vinti. Canari, entusiasta di questa nuova sfida nel maschile, si è subito trovato in sintonia con Mosca e si prepara a contribuire al percorso della squadra pontina. Con una carriera ricca di successi, Canari è pronto a portare il suo know-how al servizio del Sabaudia.