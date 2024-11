Gaeta, in Regione Commissione Trasparenza sulla linea ferroviaria ex Littorina

Il prossimo 5 dicembre si terrà in Regione Lazio la Commissione Trasparenza, convocata su richiesta del Movimento 5 Stelle, per discutere della riattivazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta (ex Littorina). I lavori, avviati nel giugno 2020, sono stati successivamente interrotti, generando polemiche per la parziale privatizzazione dell’area, che ha creato divisioni nella città.

Adriano Zuccalà, capogruppo M5S Lazio, si è espresso in merito alla situazione: “È un primo passo per fare chiarezza su una situazione insostenibile che limita l’accesso a una zona strategica per Gaeta.” Alla Commissione parteciperanno il direttore di Consid, il sindaco di Gaeta, rappresentanti del comitato cittadino e l’assessore regionale ai Trasporti.