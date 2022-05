Gaeta, dalla Provincia fondi per il rifacimento stradale in via del Colle

Partiranno mercoledì 4 maggio i lavori di rifacimento dell’asfalto in via del Colle a Gaeta. Si tratta di un intervento mirato a migliorare le condizioni dell’arteria stradale in un tratto di circa 400 metri sollecitato e fortemente voluto dal vice presidente della Provincia Luigi Coscione.

“Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per questo intervento – sottolinea Coscione – atteso da tempo, necessario per tutti i residenti della zona e per la sicurezza stradale. E intendo anche ringraziare il presidente Gerardo Stefanelli per il suo interessamento e la sua collaborazione affinchè il progetto fosse portato a termine”.