Gaeta, fermato con una mazza da baseball nel bagagliaio

A Gaeta un cinquantacinquenne napoletano è stato denunciato dalla Polizia perché girava con una mazza da baseball nel bagagliaio.

E’ stato fermato in Via Lungomare Caboto, mentre si trovava in auto in compagnia di altre persone. Durante il controllo, nessuno di loro, apparsi piuttosto nervosi, ha saputo dare una spiegazione valida della loro presenza in quel momento. E’ scattata cosi una perquisizione, durante la quale nel bagagliaio è stata rinvenuta una mazza da baseball lunga 66 centimetri e larga 20.

L’accusa è di detenzione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Ai soggetti è stato intimato di lasciare il territorio di Gaeta.