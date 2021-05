Gaeta, il nuovo PUC per il reddito di cittadinanza “attivo”

Sono partiti a Gaeta i PUC (Progetti Utili alla Collettività) che prevedono l’utilizzo di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, di essere impiegati per il miglioramento dei servizi cittadini.

Tre sono i progetti utili alla collettività predisposti dal Comune di Gaeta: “Biblioteca amica”, Curiamo le strade e le scuole delle città, Curiamo le ville e parchi della città.

“Ho sempre considerato il reddito di cittadinanza – commenta il sindaco Cosmo Mitrano – uno strumento di sostegno e supporto a quelle persone che vivono la difficoltà di non trovare un impiego o lavoro. I PUC, rappresentano inoltre un’opportunità per la città e per i diretti interessati di dare il proprio supporto per il bene della collettività”.

“Così facendo – prosegue l’assessore agli edifici pubblici e parchi giochi Gianna Conte – diamo un senso concreto al reddito di cittadinanza in quanto sappiamo bene che chi si rifiuta di svolgere le attività proposte, verrà segnalato all’Inps e rischierà di perdere il sussidio”.