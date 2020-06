Incendio in una palazzina a Gaeta. Ieri sera il personale operativo dei Vigili del fuoco del comando di Latina, è intervenuto in via Aragonese in seguito ad una segnalazione.

Le fiamme stavano hanno coinvolto la copertura in legno di un terrazzo privato. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno anche evitato il propagarsi del rogo nell’appartamento adiacente. Sono ora in corso le indagini per chiarire la causa dell’incendio.