Gaeta, inveisce contro i Carabinieri dopo aver evaso i domiciliari

A Gaeta è stato denunciato un uomo di 36 anni, originario di Formia per evasione e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari nel comune di Gaeta per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso in strada dai Carabinieri mentre si era allontanato dalla propria abitazione.

Durante il controllo, il soggetto ha reagito con violenza verbale, lanciando ripetute minacce contro i militari. Ora la competente Autorità Giudiziaria dovrà valutare un eventuale aggravamento della misura cautelare in atto.