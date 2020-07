Gaeta, maxi controlli dei carabinieri per il fine settimana

Maxi controlli per il fine settimana a Gaeta, dove i carabinieri hanno svolto un servizio che ha visto verifiche su 35 veicoli, con 70 persone identificate (di cui 17 con precedenti di polizia); 18 le contravvenzioni al codice della strada contestate ed una denuncia per guida in stato di ebbrezza (1,58 g/l di tasso alcolemico) e con il conseguente ritiro della patente; 11 le sanzioni amministrative; 7 le perquisizioni personali e 4 veicolari; 4 le segnalazioni in Prefettura per assunzione di droga, sequestrato hashish per 3,5 grammi. Dodici le persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza. Cinque in totale le patenti ritirate.