Latina, polizia locale con il gommone al lido. Controlli ogni domenica

La polizia locale di Latina controllerà le spiagge anche via mare. Recuperato un gommone ex protezione civile, in acqua andrà personale in possesso di patente nautica.

I controlli straordinari saranno effettuati ogni domenica fino a fine agosto ed i tratti maggiormente interessati saranno quelli antistanti alla spiaggia libera. Lo scopo non sarebbe tanto quello di controllare i natanti – che pure vengono controllati (nello scorso fine settimana sono stati 5 quelli sottoposti a verifica), quanto quello di monitorare i flussi dei bagnanti, prevenendo assembramenti.