Gaeta, non si ferma dopo l’incidente: denunciato per omissione di soccorso

Non si ferma dopo l’incidente stradale nonostante un motociclista sia rimasto ferito. Il sinistro è avvenuto ieri (3 agosto) a Gaeta e alla fine entrambe le persone alla guida sono state denunciate.

Il 18enne alla guida dell’auto, dopo lo scontro, ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. L’uomo a bordo del motorino, era rimasto ferito e il veicolo ha iniziato a perdere carburante dal serbatoio. Poi ha preso fuoco andando completamente distrutto.

Il 33enne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Formia, sottoposto alle cure del caso e poi dimesso con una prognosi di 20 giorni per contusione polmonare. E’ risultato positivo all’esame alcolemico e per questo è stato denunciato per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche.

Il 33enne, che poi era tornato sul luogo dello scontro, dovrà invece rispondere di omissione di soccorso.