Due turisti francesi con l’imbarcazione in avaria. Brutta avventura per le due persone che ieri, a Ponza, fermi a 30 metri dalla costa rocciosa di Punta Fieno, non potevano più tornare a riva.

Ad intervenire sono stati i carabinieri con il Battello 403. I turisti sono stati individuati e successivamente trainati fino al porto dell’isola pontina.