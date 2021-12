Gaeta, riaprono strada e parcheggi in Via Buonomo

Domani riaprirà il secondo tratto di via Buonomo interessato dai lavori di restyling.

Tornerà disponibile con nuovi parcheggi e con ulteriori posti auto vicino la Via Indipendenza e in centro città.

In una nota il sindaco Cosmo Mitrano spiega:“Da domani torniamo a disporre dell’area di sosta al termine di lavori di rifacimento di tutta la pavimentazione della parte pedonale e di quella dedicata ai parcheggi in continuità con quanto realizzato in precedenza in via Buonomo ed inaugurato il 17 giugno scorso. Interventi che ben si inseriscono nel tessuto urbano e che agevolano la viabilità e, contestualmente, la vivibilità del quartiere. Opere di restyling che si inseriscono in una più ampia azione di recupero e valorizzazione del lungomare Caboto anche nel tratto compreso tra Villa delle Sirene e Corso Cavour”.