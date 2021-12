Sermoneta, mercato domenicale aperto di pomeriggio fino al 19 dicembre

A Sermoneta, per tre domeniche, si prolungherà il mercato domenicale di Monticchio, in vista del Natale.

Una decisione che consentirá ai cittadini di andare al mercato anche di pomeriggio per i propri acquisti.

L’orario sarà dalle ore 8 alle ore 16.

In un commento il consigliere delegato al commercio Mariangela Screti dichiara: “L’obiettivo è quello di salvaguardare gli interessi dei consumatori, che hanno più tempo a disposizione per i loro acquisti, ma anche degli operatori commerciali e agricoli e più in generale dei lavoratori coinvolti, dopo un anno difficile legato alla pandemia che ha messo in crisi anche il settore del commercio ambulante”.