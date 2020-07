Gaeta, spacciava hashish a 18 anni: arrestato formiano con 1kg di droga

Un ragazzo formiano di 18 anni è stato arrestato dalla polizia di Gaeta per spaccio. Durante una perquisizione in casa, infatti, le unità cinofile avevano fiutato l’hashish: un chilogrammo, per la precisione diviso in otto panetti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un bilancio di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare.

Il giovane era ritenuto dalla polizia “uno dei maggiori rifornitori di droga del sud-pontino, con una larghissima platea di acquirenti”. La piazza era rappresentata principalmente dalla movida di Gaeta e Formia. Si trova ora agli arresti domiciliari.

“Il giovane, arrestato già nel mese di maggio – spiega la questura – aveva tentato di sottrarsi ad un controllo di polizia, dandosi alla fuga vanamente, in quanto fermato dopo un lungo inseguimento; in quella circostanza era stato contravvenzionato per le ripetute violazioni al codice della strada, avendo posto in essere comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica”.