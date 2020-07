L’app My Cicero dice “arrivederci” a Latina: sospesi i pagamenti delle strisce blu

L’app My Cicero, usata in molte città italiane per il pagamento della sosta, ma anche per acquistare biglietti di treni, bus ed eventi dice “arrivederci” a Latina. O forse addio. Con il cambio di gestore, infatti, non è più possibile effettuare i pagamenti con quella app da smartphone. Ieri sono arrivate le email alle migliaia di utenti del servizio.

A chiarimento dell’accaduto, il Comune di Latina chiarisce: “Il pagamento via app tornerà disponibile dal 27 luglio, quando sarà operativo il nuovo gestore, con un nuovo applicativo di cui è proprietario. Nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli”.

“Sono in corso, inoltre – aggiunge l’ente – le procedure di verifica e disattivazione dei parcometri, che dovranno essere reimpostati sempre in vista della partenza del servizio con il nuovo gestore. La disattivazione dei parcometri sarà graduale, si inizierà dalla fascia della circonvallazione, poi sarà la volta del centro città e infine toccherà ai parcometri della Marina”. Dove saranno sigillati con buste nere, il pagamento non sarà dovuto.