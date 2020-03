Momenti di paura questa notte davanti la sala bingo della galleria Pennacchi, a Latina. Verso le 2 un ragazzo ferito alle mani e al volto ha avvicinato il vigilante con la scusa di chiedere una sigaretta, e lo ha aggredito. L’uomo per evitare il contatto si è rifugiato all’interno del locale e ha chiamato i soccorsi. Intanto il giovane continuava a battere i pugni sulla porta d’ingresso.

Quando sono arrivati gli agenti di polizia l’uomo si era allontanato, ma alcuni passanti hanno riferito che qualcuno stava molestando i passanti in via Lago Ascianghi. Qui hanno trovato il giovane che però ha rifiutato di farsi medicare dal personale sanitario del 118. A quel punto ha iniziato di nuovo a dare in escandescenze minacciando gli operatori di polizia e colpendone uno. L’agente ha riportato lesioni in diverse parti del corpo. Solo con grande fatica gli altri operatori sono riusciti, utilizzando anche lo spray antiaggressione, ad immobilizzarlo.

Per lui immediate sono scattate le manette. Finalmente gli operatori del 118 hanno potuto aiutarlo e prestargli le cure del caso. In questura però ha di nuovo peprso la testa, minacciando di morte i presenti, danneggiando a calci una porta e un computer e sputando a chi osava avvicinarsi.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di via Aspromonte. Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato di beni dello Stato.