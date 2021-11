Giornata della Violenza contro le donne, varie le iniziative in provincia

Domani 25 novembre, sarà la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, varie le iniziative che si svolgeranno nelle città della provincia:

A Latina dalle 16 alle 18 appuntamento in Piazza del Popolo, a promuovere l’evento tutte le forze politiche della coalizione che sostiene il sindaco Damiano Coletta: Latina Bene Comune, Partito Democratico, Per Latina 2032, Movimento Cinque Stelle, Articolo Uno, Partito socialista italiano, Giovani Democratici, Movimento giovanile della sinistra e Italia Viva, con la partecipazione di Centro Donna Lilith, Nonunadimeno, Arcigay Latina – Seicomesei, dei progetti di inclusione sociale Atelier Acanthus e LaB, oltre che del movimento studentesco degli Studenti medi e del Forum dei giovani; Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale invece terranno una diretta Facebook su @FratelliDItaliaLatina, l’appuntamento è alle 18.30. Si tratta di un’iniziativa, dal titolo “Il silenzio uccide la dignità” che vedrà la partecipazione di Alessandra Gualtieri, autrice pontina del libro “Addii, storie oltre l’amore”.

A Formia invece L’’Istituto Comprensivo “V.Pollione” ha deciso di manifestare contro questa violenza cieca e assurda, lanciando l’iniziativa “Il rosso, per non dimenticare”. Tutti gli alunni, i docenti, il personale ATA e la dirigente si presenteranno a scuola con un capo di abbigliamento rosso, un foulard, un qualsiasi simbolo che ricordi la giornata contro il femminicidio.

Ad Aprilia il comune ha organizzato un evento in modalità videoconferenza che sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Ente e poi condiviso sui canali social istituzionali. Il tema scelto per quest’anno è “Una rete per la gestione delle donne in emergenza: strategie comuni per il contrasto e l’emersione della violenza di genere”. L’evento si svolgerà dalle ore 17:00 e ne prenderanno parte anche il Sindaco Antonio Terra e le più importanti cariche amministrative.

A Cisterna di Latina ci saranno due eventi:

Il primo sarà domani alle ore 10 presso Il Corso della Repubblica intersezione con via Manzoni, dove prenderà il via il corteo “Cisterna in marcia per dire basta!” organizzato dalla MGA Studios con la partecipazione degli istituti scolastici di Cisterna.

Al termine il corteo raggiungerà la Scalinata degli Angeli per la rappresentazione a cura di MGA Studios per poi concludere l’evento in Piazza XIX Marzo con la partecipazione degli studenti dell’I.C. L.Caetani.

Il secondo riprenderà nel pomeriggio, a partire dalle ore 17 nella Sala della Pace sita all’interno del Palazzo Comunale, con la tavola rotonda organizzata dalla Consulta delle Donne di Cisterna di Latina.

Nel corso dell’incontro, moderato dalla professoressa Stefania de Caro, verrà proiettato un cortometraggio e recitato un monologo a cura della MGA Studios.