Phoenix Air Soft Latina, terzo posto alla finale nazionale del campionato Opes

Un grande successo per l’ASD Phoenix Airsoft Latina che conquista il terzo posto alla finale nazionale del campionato Opes, categoria Softair.

L’evento si è svolto lo scorso 21 novembre presso il Campo Presidium di Tre Cancelli Nettuno (RM). Tanta la soddisfazione per il team pontino che rappresenta una delle squadre di softair più antiche d’Italia.

“La prima vittoria è arrivata 15 anni fa – spiega il presidente Sandro Marchioro – alla prima tappa in assoluto presso Roccaraso, per poi proseguire con una serie di vittorie o podi su quasi tutti i campi d’Italia. Sono orgoglioso – prosegue – di essere il presidente di una squadra dove il tempo passa, ma le vittorie continuano”.

Un risultato che premia la costanza e gli allenamenti, ma sopratutto la passione verso la pratica di questa attività ludico-ricreativa di squadra, basata sulla simulazione di tattiche militari.

Tutti coloro che volessero addentrarsi nel mondo del softair, potranno rivolgersi presso il negozio di Latina Green Zone Tactical sito in Via Giuseppe Garibaldi 24 ed entrare a far parte del team Phoenix alla conquista di nuovi ed entusiasmanti successi