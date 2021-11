Terracina, il Teatro Romano riapre ufficialmente al pubblico

Riapre al pubblico per la prima volta dopo tanti secoli il Teatro Romano di Terracina. Ci saranno sei appuntamenti per visitare l’intera area archeologica. Nel corso della conferenza stampa di presentazione sullo stato degli scavi all’interno del teatro, il sindaco Roberta Tintari ha sottolineato che:

“La riapertura al pubblico, del Teatro Romano di Terracina rappresenta un momento importante a lungo atteso da tutti. Desidero ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, per questa opportunità e per tutto lo starordinario lavoro che sta svolgendo nel nostro centro storico. Da qui a un mese ci saranno sei appuntamenti per visitare l’area archeologica, un bel regalo di Natale per la città. L’importanza dell’evento è veramente notevole perchè mostra sempre più vicina la realizzazione del sogno, cioè la rifunzionalizzazione del teatro con la rappresentazione di grandi opere e di grandi eventi culturali. Abbiamo quasi pudore a parlare di queste visite, lo facciamo con attenzione e senza grandi proclami perchè abbiamo la sensazione di maneggiare un bene immenso, ma molto delicato che il destino ha voluto benevolmente affidarci in custodia. Se pensiamo che è stato il terribile bombardamento del settembre 1943 a rivelare definitivamente la presenza del teatro, per decine di secoli protetto dalla stratificazione delle epoche, aumenta il senso del pudore: la scoperta e la disponibilità di questo gioiello storico-culturale pare quasi una sorta di risarcimento che il destino ha voluto riservare a Terracina dopo l’immenso dolore e le distruzioni patite proprio in quei tragici eventi di guerra. Siamo tutti convinti che per la valorizzazione di questo patrimonio passi il futuro di questa città”.

Calendario delle aperture del 2021:

Nel mese di Novembre – venerdì 26 e sabato 27

Nel mese di Dicembre – venerdì 10 e sabato 11, venerdì 17 e sabato 18

Orari del venerdì: 14,30/16,00 – orari del sabato: 9,00/12,30

Le prenotazioni saranno gestite dall’ufficio della Soprintendenza di Sabaudia, sig.ra Concetta Cristina De Ruosi, alla mail: sabap-lazio.personalesabaudia@beniculturali.it

Tel. 0773/510768