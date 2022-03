Top Volley Cisterna, coach Soli: “Complimenti ai ragazzi”

La Top Volley Cisterna, nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Perugia nella prima partita dei playoff, ha giocato un’ottima pallavolo senza Cavacini e Dilic e ora attende con impazienza la prossima partita casalinga

Si torna in campo domenica 3 aprile alle ore 18 con la seconda partita al PalaSport di Cisterna, che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma www.volleyballworld.tv.

Il coach Fabio Soli: “Ce l’abbiamo messa tutta, loro non hanno fatto la partita della vita e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Ci siamo divertiti e abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo, il risultato era nelle aspettative, non la nostra prova. Abbiamo gestito al meglio ogni situazione di gioco. Rimaneggiati come eravamo e come lo siamo stati per tutto il campionato, alla fine abbiamo tenuto bene il campo, Complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta grande maturità e soprattutto hanno saputo gestire al meglio l’opportunità arrivata nel terzo set portandoli fino ai vantaggi”.