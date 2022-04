Giornata per la consapevolezza dell’autismo, le iniziative a Formia

Oggi 2 aprile, ricorre la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. Il Comune di Formia ha aderito all’evento internazionale “Light It Up Blue”: monumenti ed edifici delle città del mondo vengono illuminati con luci blu, per testimoniare la sensibilità internazionale nei confronti di questo tema, su proposta dell’Associazione LiberAutismo, illuminando di blu la Fontana di San Remigio.

“Un gesto simbolico – ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo – ma molto significativo per manifestare vicinanza e solidarietà e per promuovere conoscenza e consapevolezza di una tematica così delicata. Il blu, colore del desiderio di conoscenza e di sicurezza, è stato eletto a livello mondiale quale simbolo dell’attenzione sui temi legati ai disturbi dello spettro autistico. Oltre alla sensibilizzazione rimane di assoluta importanza la ricerca e l’operare concreto e sinergico attraverso i quali è possibile trovare strumenti sempre più adatti a garantire la crescita serena delle persone affette da questo disturbo in un contesto sociale e culturale realmente inclusivo”.

Inoltre il comune ha patrocinato l’iniziativa “Autismo: un’illusione possibile”, a cura dell’ I.P.S.E.O.A. A. Celletti di Formia, in collaborazione con l’Associazione LiberAutismo e la Cooperativa NuovOrizzonte, improntato sulla sensibilizzazione e sulla condivisione degli esiti e sviluppi del Progetto “Pensami Adulto”, per l’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con ASD. L’evento si terrà lunedì 4 aprile alle 10.30 presso l’I.P.S.E.O.A. Celletti.

“Ci è sembrato quanto mai doveroso e opportuno aderire a questa iniziativa, al fine di sensibilizzare e dare attenzione ad una tematica cosi importante – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Rosita Nervino – È fondamentale promuovere politiche di attenzione al sociale in tutte le sue sfaccettature, attraverso il potenziamento di una concreta rete in grado di favorire l’inserimento sociale e l’autonomia”.

