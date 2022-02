Giornate Ecologiche a Formia, ecco le date delle raccolte

La Formia Rifiuti Zero ripropone, dopo il successo delle precedenti edizioni, gli appuntamenti amici dell’ambiente. Un ricco calendario di date che copriranno tutti i quartieri del territorio e che permette di usufruire di un servizio comodo a due passi da casa e senza doversi recare direttamente al Centro Comunale di Raccolta.

“E’ un servizio che non vogliamo far mancare ai cittadini: sia perché è ormai diventato un appuntamento atteso in ogni quartiere, sia perché riteniamo sia importante incentivare i giusti comportamenti a tutela dell’ambiente”, commenta l’assessore all’Ambiente Eleonora Zangrillo.

“Un’iniziativa resa possibile anche grazie alla collaborazione delle numerose associazioni e cittadini volontari che sono sempre presenti ed attivi sul nostro territorio”, afferma il sindaco Gianluca Taddeo.

Durante le giornate ecologiche (la fascia oraria è dalle ore 08.00 alle ore 12.00) è possibile portare rifiuti ingombranti (mobili, porte, scaffali, damigiane, carrozzine, oggetti in metallo, biciclette, plastiche dure); Raee (piccoli e grandi elettrodomestici, Tv e monitor, computer, tablet, telefoni); olio vegetale esausto chiuso in una bottiglia di plastica (non è possibile conferire olio motore), oltre che pile scariche, toner, farmaci scaduti.

Le date, tutte di domenica:

– domani: San Giulio-San Pietro (parcheggio Conad)

– 13 marzo: Rio Fresco (Case Gescal – Case Bianche)

– 3 aprile: Penitro (Area Chiesa del Buon Pastore)

– 8 maggio: via Olivastro Spaventola (Mercato Nuovo)

– 12 giugno: Gianola-S.Janni (Piazzale Guerriero)

– 10 luglio: Trivio-Maranola-Castellonorato (Parcheggio campo sportivo)

– 7 agosto: Zona Redentore (Quadrivio)

– 11 settembre: Vindicio (Porticciolo Caposele)

– 9 ottobre: Acqualonga (Parco Imera)

– 13 novembre: Castellone (Piazzale S. Eramo in Colle)

– 11 dicembre: via Olivastro Spaventola (Mercato Nuovo)