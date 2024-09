Giorni dell’Appia oltre l’Unesco, tanti eventi in programma

Il programma dei ” Giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco” si impreziosisce di eventi per un weekend affascinante tra i luoghi più iconici dell’Appia pontina dal 20 al 22 Settembre.

L’iniziativa voluta dalla Provincia di Latina, in occasione dell’Appia Day, per promuovere la conoscenza del 60° sito Unesco e le bellezze pontine intorno alla regina delle vie ha avuto l’adesione dei Comuni di Cisterna di Latina, Norma, Sezze Terracina, Monte San Biagio, Sermoneta, Fondi, Formia e Minturno.

Ospiti illustri come Alessandro D’Avenia, per l’ultimo appuntamento “Con Libri sulla Cresta dell’Onda al Teatro Romano di Minturno, visite guidate nei centri storici e nelle aree archeologiche, trekking urbano, rievocazioni storiche, incontri scientifici e giornate ecologiche lungo il tracciato dell’Appia per scoprirla, imparare a valorizzarla e attraversarla.

“Quando abbiamo pensato al programma di eventi in occasione dell’Appia Day, la prima immagine è stata quella di un cammino nei luoghi simbolo dell’Appia pontina, un invito alla scoperta, alla lettura dei singoli siti in rapporto agli altri, per cogliere la vera dimensione di una via, intorno alla quale si è sviluppa la storia di questo territorio.” – ha spiegato il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli- ” Per questo, spero che un calendario così ricco, che abbiamo voluto distribuito su più giorni, permetta ai cittadini e ai visitatori di partecipare a più eventi nei vari comuni e cogliere i legami profondi esistenti tra centri apparentemente diverse e lontani, ma uniti da un’origine comune: quella dell’Appia.”

I Giorni dell’Appia. Oltre l’Unesco” sono stati organizzati dalla Provincia di Latina in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, l’Ente Parco Riviera di Ulisse e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

“Ringrazio i Comuni che hanno accolto il nostro invito, gli Enti che hanno collaborato alla sua realizzazione e le associazioni che ci guideranno nella scoperta del grande patrimonio che l’Appia raccoglie intorno a sé. – conclude il Presidente Stefanelli – Sono certo che attiveremo nuove strategie per dare continuità alle iniziative che ci hanno interessato come Cabina di Regia, fortificando l’immagine dell’Appia pontina e stimolando il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali. Il riconoscimento a titolo Unesco, come suggerisce anche il titolo, deve essere il monito a lavorare insieme per creare

L’iniziativa si inserisce nella programmazione portata avanti alla Cabina di Regia “Via Appia. Regina Viarum”, nata a sostegno della Candidatura Unesco del sito e sviluppatasi come un modello di governance territoriale.