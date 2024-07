Gironi, primato alla Benacquista. Falcone – Generali chiude il Gruppo A

La Benacquista Assicurazioni vince e conquista il primo posto nel girone B Senior. Battuta Finocchiaro Consulente Finanziario, che termine al terzo posto. Seconda la Farmacia Isonzo, quarta Inlingua.

Oggi con Carrozzerria Falcone – Generali Assicurazioni, si completa anche la classifica del girone A e verranno definiti gli accoppiamenti dei quarti di finle, che partiranno domani 14 luglio (ore 21) con l’abbinamento 3a gir. A – FARMACIA ISONZO (2a gir. A).

Di seguito i tabellini e note delle gare di ieri

JUNIOR

CG INSURANCE – BASKET DEL GOLFO 34-98

7-29; 10-23; 6-27; 11-19

CG INSURANCE: Antico, Cardone 2, Moretto 7, Bauco 2, Zaccheo, D’Onofrio 10, Zaccheo, Carbone, N. Tosolini 4, Maliziola, Piepoli 5, Panella, Palmigiani 2, Cardosi 2, Dottori.

Coach: D. Tosolini

BASKET DEL GOLFO: Pezzucco 10, Caka 4, Sepe, Manzi 2, Fargiorgio 18, Catena 12, Silvestri 7, Di Biase 6, Piscopello 3, Passarini 2, D’Onorio De Meo11, Mancini 6, Dvornic 15, Mastrobattista 2. Coach: Cardi

ARBITRO: Andrea Rizzuto – Alice Santini

UFFICIALI: Ilaria Giacobone – Stefano Ciotti

Quarta partita del gironer per CG Insurance e Basket del Golfo. Nel primo quarto parte subito forte il Basket del Golfo, i gialli vanno in volata grazie alle prestazioni sugli scudi di Fargiorgio, Dvornic e Pezzucco. CG Insurance prova la reazione, ma la percentuale a canestro è bassa. Il trend non cambia nel secondo quarto, la squadra di coach Tosolini parte male e risulta sempre imprecisa sotto canestro. Solamente a 2’ dall’intervallo c’è una timida reazione con Piepoli e Moretto di CG Insurance, che con 3 canestri di fila provano a suonare la carica, provando a fermare la forza del Basket del Golfo.

Una reazione quasi fine a se stessa, perché nel terzo quarto il Basket del Golfo offre una prestazione quasi perfetta, sia in riconquista che al tiro. La forbice nel punteggio si allarga. Una GC Insurance che anche nell’ultimo quarto non riesce a dire la sua, il Basket del Golfo, trainata dalle prestazioni di Dvornic (14), Fargiorgio (12), Dvornic (15) e la Catena (12) preme ancora sull’acceleratore provando ad arrivare a quota 100 punti. Solamente il ferro a 3’’ della sirena ferma Di Biase.

SENIOR

BENACQUISTA ASSICURAZIONI – FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO91-79

17-14; 23-37; 24-11; 27-27

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Caldarozzi 4, Donati 24, Coronini, De Biaggio 9, Ricciutelli 2, Casey 2, De Francesco 7, Spadon 7, Mordini 20, Bagni 14, Porretta 2.

Coach: Franchini

FINOCCHIARO CONSULENTE FINANZIARIO: Patriarca 2, Corona, Sestito 7, Cenci, Incitti 9, Stanzione 19, Caridà 13, Troina 11, Macera 8,Salvucci 2, Chirico 8.

Coach: Franchini

ARBITRO: Andrea Matiacic – Filippo Tortorici

UFFICIALI: Ilaria Giacobone – Stefano Ciotti

Nel primo quarto regna l’equilibrio. Dopo una buona partenza da parte di Finocchiaro Consulente Finanziario, guidati da un grande Stanzione, c’è la riposta di Benacquista Assicurazioni. Poi entra in partita Donati che mette a segno una tripla, due canestri e un tiro libero, firmando il sorpasso: sulla prima sirena è 17-14 per Benacquista. Nel secondo quarto Finocchiaro Consulente Finanziario non ci sta e prova a stare al passo di una Benacquista non più precisa a canestro come a inizio gara. A 40’’dall’intervallo uno splendido assist di Caridà manda al canestro Macera, poi a un secondo dalla sirena è ottimo l’arresto e tiro di Troina, che manda all’intervallo lungo i gialli avanti di uno (40-41). La Dopo due quarti in cui l’equilibrio l’ha fatta da padrone, a metà del terzo quarto la Benacquista Assicurazioni alza il livello e prende il largo: alla sirena è 64-52.

Nel quarto quarto il moto d’onda è lo stesso, la squadra di coach Franchini tira fuori qualcosa in più sul piano realizzativo. Mordini con 20 punti e Donati con 24 trascinano Benacquista alla vittoria e alla conquista del primo posto nel girone B.