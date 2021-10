Giuseppe Ippoliti e Teresa Zani “Giusti tra le Nazioni”

Domani 7 ottobre, alle ore 10.00, presso il teatro “Ponchielli” dell’Istituto scolastico “A.Volta” di Latina, avrà luogo la Cerimonia di consegna dell’onorificenza “Giusto tra le Nazioni” ai familiari del Brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Ippoliti e la moglie ZANI Teresa, per aver salvato due sorelle ebree dalla deportazione nazifascista. Era l’inverno del 1943. Il gesto eroico con il quale la coppia accolse le due ragazze in casa propria a Chiesuola di Pontevico (BS), fingendo che fossero le nipoti, sarà ricordato in una toccante cerimonia che vedrà la consegna dell’onorificenza “Giusto tra le Nazioni” ai familiari dei coniugi Ippoliti. Per non dimenticare.