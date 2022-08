Grand’ Prix New life, tutti è pronto per la veleggiata lungo il litorale pontino

Tutto è pronto per sabato 6 agosto, quando, Quindici Hobby Cat, i velocissimi catamarani, e un nutrito gruppo di Laser saranno in gara sabato per la prima regata velica del Lido di Latina. Sul tratto di litorale più gettonato dai kitesurf che colorano il cielo anche d’inverno, arriva ora la prima edizione della Grand Prix New Life 2022, manifestazione di promozione turistica e sportiva. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diventare una tradizione per valorizzare il litorale del capoluogo.

Quello che accadrà sabato 6 agosto sul lungomare di Latina è stato spiegato dal Consorzio Cethegus questa mattina in una conferenza stampa sulla terrazza dell’Hotel Fogliano New Life, punto privilegiato di osservazione del campo di gara. Proprio al largo della struttura ricettiva infatti sarà posizionato, al termine di un corridoio segnalato da boe, oltre la linea di balneazione, il cancello di partenza del percorso “a bastone” disegnato dal commodoro della Flotta 340 della costa pontina Mario Pastore del Sunrise Bay.

Quello di sabato sarà un preannunciato spettacolo anche per chi sta solo facendo il bagno o prendendo il sole.

Il più sentito in bocca al lupo dalla delegata Coni, Alessia Gasbarroni, che tenterà di portare allo start il campione olimpico Romano Battisti passato dal canottaggio alla vela mondiale, a bordo della mitica Luna Rossa.

Il via agli equipaggi, sarà dato alle 14,30.