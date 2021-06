Latina, Enrico Tiero FdI riapre la partita sul candidato del Centrodestra

“Non mi risulta che il candidato sindaco di Latina spetti alla Lega” così il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero riapre la partita sul candidato del Centrodestra e conferma ancora una volta i dubbi del partito in merito alle scelte della Lega.

“Se guardiamo allo scenario più ampio del Lazio, è Fratelli d’Italia che avrebbe diritto a un candidato sindaco a Latina, città capoluogo. La Lega esprime già il sindaco di Frosinone, forza Italia quello Viterbo. È un dato di fatto che Fdi ha portato sul tavolo Regionale personalità autorevoli quali: il portavoce comunale Gianluca Di Cocco, i consiglieri comunali Matilde Celentano, Giorgio Ialongo ecc” Tiero sottolinea poi come Latina sia una piazza in cui Fratelli d’Italia ha un peso non indifferente: “Siamo in crescita costante. Abbiamo il gruppo consiliare più numeroso. Esprimiamo un senatore della Repubblica, un europarlamentare, Latina è anche il collegio di elezione di Giorgia Meloni. Insomma, ci sono tutti i presupposti affinché il candidato sindaco possa essere espresso da Fratelli d’Italia. Sono convinto che l’unità della coalizione sia un valore e che il candidato sindaco vada scelto con massima condivisione e non con imposizioni. Anche perché le imposizioni non hanno mai portato nulla di buono. Poi bisogna smetterla con il considerare civico, chi esce da un partito e poi si ricicla. Come credo che bisogna dire basta anche a tutte queste lezioncine che vengono fatte a mezzo stampa da qualche consigliere, che si arroga il diritto di dettare la linea al centro destra, parlando tra l’altro di coerenza, quando alle scorse elezioni amministrative “magari” (per la sbandierata coerenza) si sono candidati in liste in appoggio al candidato sindaco del pd Enrico forte. Sono convinto – conclude – che i nostri dirigenti (che siedono al tavolo delle trattative) faranno valere le ragioni della dirigenza locale di Fdi, non perdendo naturalmente mai di vista la pietra miliare che è L’Unità del centrodestra”.