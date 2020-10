Itri, quarantena nella struttura per anziani “Domus Aurea”

Disposta la chiusura per quarantena della struttura per anziani “Domus Aurea” di via San Martino, a Itri. Diversi i casi di positività, riscontrate al tampone cosiddetto veloce.

“Ho già preso contatti e parlato direttamente con il direttore generale dell’Asl Latina, Giorgio Casati – ha detto il sindaco Antonio Fargiorgio – con il quale ho ottenuto che già nel pomeriggio di oggi siano eseguiti presso la struttura i tamponi faringei, sia agli ospiti che agli operatori.

La situazione è sicuramente seria e delicata e l’amministrazione la sta seguendo da vicino. Le autorità sanitarie stanno effettuando le verifiche ed i controlli di rito per accertare l’origine del contagio, posto che la struttura è chiusa al pubblico esterno da 40 giorni, come riferito dai responsabili.

In momenti come questi – ha concluso il primo cittadino – appare ancora più necessario richiamare l’attenzione di tutti al rigoroso rispetto delle misure dettate per il contenimento del rischio contagio: utilizzo della mascherina, distanziamento, igiene frequente delle mani”.