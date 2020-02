Centinaia di ballerini della provincia del capoluogo pontino saranno coinvolti nel Latina Danza Festival, la grande première di danza organizzata dal comitato provinciale Opes.

Con il patrocinio del Comune di Latina, il Latina Danza Festival è alla sua quarta edizione e rappresenta per la città un appuntamento ormai noto e di rilievo.

L’evento si terrà il 1 marzo 2020 presso il palazzetto dello sport Palabianchini e regalerà una domenica all’insegna dell’arte, della musica e della cultura.

Il via alle danze alle 15.30 per uno spettacolo non competitivo che Opes mette in campo tra le tante iniziative di carattere sportivo nella provincia.

“Questa importante manifestazione rappresenta un premio per tutte le affiliate ed i ragazzi del settore danza – ha spiegato Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – Il nostro intento è quello di dare vita ad uno spettacolo che promuova la danza in tutte le sue forme e che dia visibilità a chi ne prenderà parte. Un appuntamento annuale che sta lasciando il segno nella nostra città e che rappresenta un grande potenziale per il mondo della danza del capoluogo pontino. Anche quest’anno sono numerose le scuole che hanno aderito e questa fiducia ripaga ampiamente il lavoro che svolgiamo sul territorio”.

Il costo dell’ingresso è 5 euro e gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni di età. Sarà possibile acquistare i ticket presso tutte le scuole di danza aderenti, oppure il giorno stesso della manifestazione presso il botteghino antistante il Palazzetto dello Sport Palabianchini in via dei Mille a Latina.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti