I ‘Ragazzi’ della Nuoto 2000 inaugurano al meglio la nuova piscina di via dei Mille

Inizia nel migliore dei modi il nuovo corso della piscina comunale di via dei Mille a Latina. Dopo oltre un anno i giovani pallanuotisti della categoria ‘Ragazzi’ sono tornati a giocare all’interno della loro casa, vincendo per 10-6 contro i romani della Roma Vis Nova. La gara, valevole per la terza giornata del campionato CSEN, ha regalato una sfida di alto livello e dalle grandi emozioni, visto che ad affrontarsi sono state due squadre giunte a questo impegno a punteggio pieno.

Partenza abbastanza buona dei padroni di casa che a circa metà partita si trovano in vantaggio per 4-1, poi diversi errori sotto porta danno modo agli ospiti di tornare in partita e il terzo tempo si chiude sul punteggio di 6-4 per i pontini. Nel quarto tempo con un parziale di 4-2 la partita termina con il punteggio di 10-6 per la Nuoto 2000.

Una vittoria del quale è sicuramente contento il tecnico Emiliano Spagnoli, che ha così commentato: “Sono molto soddisfatto perché questa vittoria ci porta in vetta alla classifica da soli a punteggio pieno, tra l’altro abbiamo affrontato una società di serie A1 che come noi con la categoria ragazzi fa il doppio campionato sia Fin e Csen. Non nego che tenevo molto a questa partita perché era il nostro esordio in casa dopo più di un anno senza piscina. C’è sicuramente molto da lavorare ma adesso abbiamo le condizioni ideali per farlo. Ringrazio tutti coloro che in questo anno difficile che fortunatamente ci lasciamo alle spalle hanno sempre mostrato attaccamento e fiducia nei confronti della nostra società”.

Questa la rosa della Nuoto 2000: Gabriele Ensoli, Alessandro Marafini, Lorenzo Filippi Lorenzo, Matteo Moro, Edoardo Martini, Giovanni Rossi, Eliyas Di Fazio, Pierluigi Calenzo, Emanuele Archilletti, Francesco Rossi, Ludovico Martini, Alex Formaggio, Arturo Padovano, Jacopo Archilletti.