Serie A: il punto della situazione sulla stagione di Lazio e Roma

Sono state disputate 22 gare di questo campionato di Serie A edizione 2020-2021 ed entrambe le compagini laziali prendenti parte alla massima serie sono ancora in lotta per un posto in Europa. Mentre la Roma è terza in classifica e sogna addirittura di migliorare il proprio piazzamento, dopo cinque vittorie consecutive la Lazio è stata fermata dall’Inter di Antonio Conte e ora vede allontanarsi il quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

I giallorossi tengono il passo delle prime

Con 43 punti in 22 partite, la Roma di Fonseca è una delle squadre migliori di tutto il campionato. Dopo anni di alti e bassi, la compagine capitolina è tornata ai vertici del calcio italiano e ora i tifosi sognano nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League. Con una media di due punti a partita, questa è per distacco la migliore Roma delle ultime stagioni e, soprattutto, Pellegrini e compagni sono tornati a giocare un calcio convincente. Certo, i capitolini hanno perso praticamente tutti gli scontri diretti disputati sinora, ma contro le cosiddette piccole hanno quasi sempre centrato il bottino pieno. Il lavoro da fare è ancora tanto e, soprattutto, i giallorossi dimostrano di aver ancora enormi margini di miglioramento in fase difensiva, ma sino a oggi la squadra di Fonseca è una delle più belle rivelazioni di questo campionato. Tant’è che a inizio stagione in pochi avrebbero immaginato che a questo punto la squadra capitolina sarebbe stata avanti alla Juventus, al Napoli e ai cugini laziali. Anche secondo le scommesse sul calcio ora la Roma è una delle principali indiziate per la conquista del quarto posto, traguardo importantissimo anche per le casse societarie che hanno bisogno di una ventata d’ossigeno dopo la disastrosa gestione Pallotta.

La Lazio continua a viaggiare a corrente alternata

A quattro punti e quattro posizioni di svantaggio rispetto ai giallorossi, troviamo invece la Lazio che ha visto interrompersi il proprio filotto di vittorie consecutive contro l’Inter di Antonio Conte. L’obiettivo minimo dei biancocelesti, agli ottavi di finale di Champions League a distanza di 20 anni dall’ultima volta, resta la qualificazione alla prossima Coppa dalle Grandi Orecchie ma la concorrenza è più spietata che mai. Roma, Milan, Juventus, Atalanta e Napoli sono tutte lì a breve distanza e alla fine riuscirà ad avere la meglio la squadra che si dimostrerà più continua e proprio la continuità manca ancora alla squadra di Simone Inzaghi che da inizio campionato alterna serie di vittorie a diverse partite giocate al di sotto delle proprie possibilità. La sensazione è che i prossimi impegni europei toglieranno altre energie a un gruppo che ha già dimostrato di non essere profondo come quello delle dirette rivali, ma ciononostante sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori sono in molti a ritenere che la compagine laziale possa ancora dire la propria nella lotta alla Champions.

Dopo anni di dominio bianconero, nel campionato di Serie A è tornato a regnare l’equilibrio. La differenza verrà fatta sui dettagli e non vediamo l’ora di scoprire che riuscirà ad avere la meglio nell’eterno duello tra Lazio e Roma.