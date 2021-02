Il Centro Donna Lilith compie 35 anni: 4 appuntamenti webinar dedicati alle donne

LATINA – Correva l’anno 1986, esattamente il 4 febbraio quando 14 donne pontine davano vita all’ associazione Centro Donna Lilith, una realtà strettamente collegata con i collettivi femministi nati a seguito della vicenda legata allo stupro del Circeo.

A causa dell’emergenza sanitaria, i festeggiamenti per il 35° anno di attività dell’associazione non potranno essere celebrati in presenza, ma il comitato del Centro Donna Lilith promuove un ciclo di 4 webinar, che si svolgeranno in digitale sulla pagina facebook dell’associazione, fino all’8 marzo.

Primo appuntamento lunedì 8 febbraio alle ore 18.00 con il webinar che ripercorrerà la storia

dell’attività di accoglienza alle donne. A seguire altri tre webinar incentrate su temi storico

culturali di genere, tra i quali uno dedicato al ricordo di Lidia Menapace. In conclusione tema dell’8 marzo sarà la storia del femminismo negli anni ’70.

Storia

In 35 anni di attività sono stati molti i traguardi raggiunti dall’ associazione che sin da subito è stata ed è al fianco delle donne vittime di violenza.

Nel 1991, l’associazione ha aperto un centro di ascolto, da quel momento quasi 5000 donne hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza, accompagnate e supportate dalle volontarie del Centro Donna Lilith.

All’inizio degli anni 2000 nasceva della necessità di dotare il territorio di maggiori servizi per le donne e per i loro figli la Casa Rifugio Emily per dare un rifugio sicuro e protetto.

Nel corso degli anni hanno proseguito con il loro operati dando vita a progettualità specifiche quali l’istituzione di due appartamenti di semi autonomia e un progetto per l’inclusione socio lavorativa delle donne.