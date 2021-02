Latina nel Sulcis-Iglesiente, con il Carbonia torna Esposito

LATINA – Il Latina torna in campo domani (14.30) contro il Carbonia a tre giorni dal lutto che ha colpito Tortolano e a dieci dalla sconfitta con la Vis Artena. In mezzo il rinvio del big match con il Monterosi, la terza gara da recuperare per i nerazzurri, che inizieranno il 10 febbraio dalla trasferta di Muravera, per poi sperare quanto prima di affrontare al Francioni sia l’Arzachena, che la capolista di mister D’Antoni.

Carbonia-Latina gioca all’ “Is Collus” di Santadi e trattandosi della gara di cartello del girone G, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul profilo youtube ufficiale del club sardo.

Ciccio Esposito torna a disposizione, dopo aver saltato sia Team Nuova Florida che Vis Artena. In entrambi i casi, la sua assenza si è fatta sentire nelle retrovie.

Così alla vigilia il tecnico Scudieri: “Avremo al solito una formazione competitiva, chi scenderà in campo farà il suo dovere, come è sempre stato sino ad oggi. Speriamo solo di poter giocare con più continuità. Il Covid? Siamo stati tra le poche squadre ad avere giocato con 4 positivi. E’ accaduto con il Savoia, ma qualcuno se lo è dimenticato”.

Prima di prendere l’aereo per la Sardegna, la squadra ha preso parte ai funerali della piccola Ginevra.