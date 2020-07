Il coronavirus continua a girare: 2 nuovi casi in provincia di Latina

In provincia di Latina la Asl ha registrato oggi, 30 luglio 2020, 2 nuovi casi positivi, di cui uno trattato a domicilio. I pazienti sono uno di Formia e uno di Pontinia. Il primo è il dipendente comunale per cui sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per capire con chi è stato in contatto e prevedere nuovi tamponi. Sta bene ed è trattato a domicilio.

Salgono quindi a 602 i casi positivi dall’inizio dell’emergenza e la percentuale di prevalenza arriva a 10,46. Sono 519 le persone guarite. Le persone ancora positive sono 44, di cui 19 trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.