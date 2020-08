Chanel Totti in copertina per gossip, la direttrice del giornale segnalata all’Ordine

Ne avevamo parlato anche noi, chiedendoci quanto fosse lecito che Chanel, una ragazzina di 13 anni, soltanto perché figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi (in vacanza a Sabaudia), finisse paparazzata sulla copertina di un rotocalco nazionale: con il volto oscurato, ma con il lato B bene in evidenza. Non sapevamo quanto fosse stata condivisa la scelta, ma ora sì: sia papà Francesco che mamma Ilary hanno condiviso nelle loro storie su Instagram la copertina del giornale coprendo la figlia con una emoticon di rabbia ed un messaggio che non lascia spazio a dubbi: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti“.

La vicenda aveva suscitato un vespaio di polemiche in ambito giornalistico ed ecco che oggi interviene sul caso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, rinviando la direttrice al consiglio di disciplina dell’Ordine: “Il presidente Carlo Verna, in accordo con il segretario Guido D’Ubaldo, ha deciso di procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso – inserita nel testo unico della deontologia – per aver pubblicato in copertina del settimanale la foto della figlia minorenne di due personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo focalizzando l’attenzione sull’aspetto fisico. Anche la commissione Pari Opportunità del Cnog ha stigmatizzato l’episodio”.