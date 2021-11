Il Latina Basket torna al successo al Palabianchini contro Ferrara

Torna a vincere la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che supera 83-70 la compagine della Top Secret Ferrara al termine di una sfida intensa e che per lunghi tratti è stata all’insegna dell’equilibrio. Una vittoria che vale tantissimo soprattutto per rinnovare la fiducia nelle proprie potenzialità e per guardare avanti con rinnovato entusiasmo.

La Benacquista ha potuto giocare, per la prima volta dall’inizio della regular season, con due stranieri e Dwayne Lautier-Ogunleye, arrivato a Latina solo da pochi giorni, ha dato subito il suo contributo al gruppo. È stata una vittoria di squadra, in cui nessuno si è arreso, ma tutti hanno continuato a lottare fino alla fine con energia e determinazione.

Il commento di Coach Gramenzi al termine della partita: «Era importante tornare a vincere, seppur con una Ferrara che non era al completo, perché conosciamo tutti Fabi e sappiamo il valore di un giocatore come lui e non solo lui, ovviamente. Oggi noi, con il nuovo sistema, avendo due stranieri come guardie, siamo tornati a una situazione che avevamo gli altri anni e devo dire che la squadra ha risposto bene. Ha avuto una flessione nel terzo quarto e li dobbiamo lavorare ed essere più attenti nelle nostre scelte, quindi è chiaro che metteremo l’attenzione su questo, ma non solo questo perché possiamo fare ancora molto meglio.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara 83-70 (25-21, 44-41, 57-60)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lautier-Ogunleye 15, Passera 4, Veronesi 4, Mouaha 22, Henderson 23, Bozzetto 2, Radonjic 7, Fall 4, Ambrosin 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Top Secret Ferrara: Mayfield 14, Pacher 12, Vencato 4, Fantoni 3, Fabi n.e., Petrovic 2, Vildera 17, Panni 3, Filoni 15, Manfrini. Capo Allenatore Leka. Assistente Allenatore Carretto, Assistente Allenatore Maione.

Latina tiri da 2 57% (16/28), tiri da 3 38% (9/24), tiri liberi 62% (16/28), Ferrara tiri da 2 55% (17/31), tiri da 3 35% (7/20), tiri liberi 44% (7/16)

Arbitri: Radaelli Roberto di Rho (MI), Pellicani Nicholas di Ronchi dei Legionari (GO), Giovannetti Giulio di Rivoli (TO).