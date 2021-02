Il Latina rimane in testa. Primo pari al Francioni e brividi nel finale

LATINA – NOCERINA 1-1

LATINA (3-4-3): Alonzi; Allegra (44’st Di Emma) , Esposito, Giorgini; Mastrone (28’st Calagna), Sevieri, Barberini (25’st Ricci), Pompei; Sarritzu, Alessandro (25’st Calabrese), Corsetti.

A disp. Gallo, Orlando, Bardini, Atiagli, Pastore

All. Scudieri

NOCERINA (3-4-1-2): Volzone; Impagliazzo, Morero, Donida; Vecchione, Cuomo, Donnarumma, Katseris (40’s Fois); Manoni (31’st Rizzo); De Iulis (16’st Dammacco), Diakite.

A disp. Cappa, Bottalico, Improta, Petito, Garofalo, Saporito.

All. Cavallaro

Arbitro: Gauzolino di Torino

Assistenti: Chichci di Palermo – Picciche’ di Trapani

Marcatori: 31’pt Esposito, 43’pt Impagliazzo

Note: ammoniti Alonzi, Esposito, Calabrese, Morero, Katseris. Angoli 5-6.

Recupero pt 1′, st 5′.

LATINA – Primo pareggio interno per il Latina, che può considerare ottimo il punto con la Nocerina, la quale recrimina per una rete annullata per dubbio fuorigioco ed una traversa.

Due calci piazzati simili hanno invece determinato i gol, con cui le squadre sono andate al riposo.

Al netto i pontini accusano una flessione rispetto allo smalto di inizio campionato, complici infortuni gravi, squalifiche e interruzioni dettate dal Covid.

Pari che nonostante tutto, consente ai nerazzurri di restare primi in una classifica a dir poco relativa. Dopo otto anni tornano ad affrontarsi Latina e Nocerina, protagoniste di un ormai lontano campionato di Serie C1. Al 6′ Sarritzu rompe gli indugi, sinistro da distanza ragguardevole ben alto sulla traversa. Insiste il Latina, che al 14′ sfiora il gol sul colpo di testa di Alessandro imbeccato dal cross di Barberini, palla non lontana da palo.

Nocerina presente al 15′: lanciato in profondità Manoni carica il sinistro in diagonale, conclusione debole. E poi al 19′ Impagliazzo svetta sugli sviluppi del corner, senza inquadrare la porta. Al 22′ di nuovo Latina: taglio invitante di Sarritzu a centro area, in ritardo sia Alessandro che Corsetti.

Vantaggio pontino al 31′: punizione nei pressi dell’out destro, che Sevieri calibra sul primo palo per l’incornata vincente di Ciccio Esposito. Di testa anche la prima risposta dei molossi al 39′: il traversone è di Vecchione, deviazione di Manoni, che termina a fondo campo.

Pari campano fotocopia al 43′: punizione di Manoni, Impagliazzo fa 1-1.

Ripresa

La ripresa dopo 4 minuti propone un tiro cross di Corsetti, Volzone si inarca e mette in angolo. L’ottima organizzazione della Nocerina prevale sulla improduttiva manovra di casa, anzi al 21′ un fuorigioco molto dubbio annulla il rasoterra chirurgico di Diakite, servito da Dammacco, che sarebbe valso l’ 1-2. Nel finale, entrambi cercano di vincere, ma le ripartenze della Nocerina sono letali e la traversa al 49′ di Dammacco dal limite grazia il Latina.