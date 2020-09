Il M5S si mette di traverso, nel mirino i “ribelli” del No. Pacifico a rischio espulsione

Rischierebbe l’espulsione dal M5S Marinella Pacifico, senatrice pontina che si era schierata per il No al referendum costituzionale.

Già nei mesi scorsi in bilico per via delle rendicontazioni, sarebbe considerata ora una dei “ribelli” insieme ai colleghi parlamentari Andrea Colletti, Elisa Siragusa e Mara Lapia.

All’ordine del giorno della riunione dei gruppi parlamentari di oggi, prevista alle 18, otto procedimenti disciplinari per i “ribelli” ed una trentina per i cosiddetti “morosi” delle restituzioni. Dieci giorni per inviare le cosiddette “controdeduzioni” e poi decideranno i probiviri.